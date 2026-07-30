PSV e Feyenoord querem atravessar a transferência de 10 milhões de euros do Ajax

De fato, já houve uma primeira conversa entre o Ajax e o estafe de Bart van Rooij, informa a RTV Oost. Na quarta-feira, isso ainda havia sido negado de forma categórica pelo FC Twente.

Van Rooij aparece com força como opção para ser o novo lateral-direito do Ajax. Isso porque a expectativa é de que Anton Gaaei ainda encontre um novo clube nesta janela de transferências. No momento, o Eintracht Frankfurt parece ser o mais bem colocado pelo dinamarquês de 23 anos.

“Isso simplesmente não é verdade. Li que Van Rooij teria conversado com o Ajax, mas ele não conversou”, disse Daan Rots ainda na quarta-feira, durante um momento com a imprensa. “Ele é meu companheiro pelo lado direito, então eu preciso saber dessas coisas. Ele disse que isso não estava correto. Até onde eu sei, o empresário dele também não falou com o Ajax.”

A RTV Oost agora garante que essa conversa realmente aconteceu. O próximo período terá de mostrar se todas as partes conseguirão chegar a um acordo sobre uma transferência, que deve render ao FC Twente cerca de 10 milhões de euros.

Mesmo assim, há outros interessados. Van Rooij também estaria no topo da lista de PSV e Feyenoord. Até o momento, os dois clubes não fizeram contato com o Twente ou com Van Rooij, mas isso pode mudar rapidamente.

No PSV, Van Rooij pode se tornar o sucessor de Sergiño Dest, que não escondeu o desejo de dar o próximo passo na carreira. Segundo Rik Elfrink, por enquanto está ‘tranquilo’ em torno de Dest, mas o clube de Eindhoven já começa a se preparar para uma saída do americano.

Enquanto isso, o Feyenoord vê em Van Rooij um substituto adequado para Givairo Read, que está prestes a se transferir. A Roma já apresentou uma proposta de 25 milhões de euros, enquanto o Nottingham Forest também ainda não desistiu do talentoso ala.