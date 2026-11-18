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A grande pergunta que movimenta Eindhoven e arredores nos últimos dias é: Kevin De Bruyne vai para o PSV? À NOS, o jornalista Peter Vandenbempt, da Sporza, afirma que o meia de 35 anos do Napoli ainda tem muitas qualidades, mas alerta para sua 'personalidade forte'.

De Bruyne está insatisfeito há algum tempo no Napoli, onde suas qualidades ofensivas parecem nunca ser plenamente aproveitadas pelo técnico Massimiliano Allegri. O Diabo Vermelho reagiu positivamente ao interesse concreto do PSV, onde, diferentemente do Napoli, jogaria em uma equipe de vocação ofensiva.

Além disso, Eindhoven fica a apenas uma hora de carro de Hasselt, onde a família De Bruyne quer se estabelecer. No conjunto, os sinais são positivos. "Se você juntar as peças do quebra-cabeça e levar tudo em conta, parece-nos que não seria um último passo ilógico para Kevin De Bruyne", conclui Vandenbempt.

"Mais perto de casa, algo que sua esposa, Michèle Lacroix, considera especialmente importante. Uma vida mais tranquila, em comparação com a agitação de Nápoles, e um futebol feito para ele. Mais ofensivo, mais positivo e mais livre do que aquele que precisa jogar atualmente no Napoli."

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Vandenbempt está convencido de que De Bruyne seria um 'reforço enorme' para o PSV. "Vimos isso nos jogos da seleção: quando ele está bem e se sente à vontade com uma filosofia com a qual concorda, como a de Van Bommel na Bélgica, ainda está em plena forma." Na última Data Fifa, De Bruyne marcou contra a Turquia e deu uma assistência contra a Itália .

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"Sua visão de jogo continua a mesma dos seus melhores dias", prossegue Vandenbempt. "A rapidez para enxergar e agir. A precisão dos passes e, sobretudo, a liderança e a mentalidade vencedora que sempre teve. Ele faz de tudo para vencer."

Mesmo assim, o PSV também recebe um alerta. "De Bruyne vai trazer uma personalidade forte para o vestiário do PSV. Ele não é um sujeito fácil. Também pode ser difícil de lidar quando as coisas não vão bem."

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"E demonstra isso de maneira ostensiva, gesticulando, sem hesitar em confrontar o treinador em campo, como fez com Guardiola no City ou com Martinez na Bélgica. O vestiário precisa saber lidar com isso. Mas acho que um holandês talvez seja mais preparado para isso do que um belga", conclui Vandenbempt à NOS.

De Bruyne apareceu algumas vezes de forma negativa no noticiário do Napoli. Contra o FC Porto, por exemplo, teve um desentendimento com o ex-atacante do Ajax Lorenzo Lucca . Antes disso, após a derrota para o Villarreal, as tensões entre o belga e Allegri já haviam chegado ao ponto de ebulição . Além disso, De Bruyne criticou publicamente, mais de uma vez, a tática defensiva de Allegri.