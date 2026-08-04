Kodai Sano está fora da lista de relacionados do NEC para o duelo da Liga dos Campeões contra o Olympiakos, na noite desta terça-feira. O meio-campista japonês retorna à Holanda para realizar exames médicos no PSV, segundo fontes ouvidas pelo Voetbalzone.

Sano já estava há mais tempo na mira de clubes tanto da Eredivisie quanto do exterior. Ajax e PSV demonstraram interesse. Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad, informou na noite de segunda-feira que NEC e PSV agora ambos estão ‘cedendo’.

Fontes confiáveis agora confirmam ao Voetbalzone que Sano não faz parte da lista de relacionados da equipe de Nijmegen. O meio-campista embarca para a Holanda e passará por exames médicos em Eindhoven.

Inicialmente, o NEC pediria cerca de 18 milhões de euros, incluindo bônus. No entanto, o clube de Nijmegen cedeu e receberá, ao que tudo indica, 15 milhões de euros, incluindo bônus, pelo volante.

O PSV já havia encerrado as negociações anteriormente, porque o japonês de 22 anos era considerado caro demais. No entanto, o NEC agora libera o importante meio-campista para a transferência desejada ao atual campeão nacional.

O time de Dick Schreuder enfrenta o Olympiakos na Grécia nesta terça-feira, às 20h. O NEC disputa pela primeira vez em sua história a fase preliminar da Liga dos Campeões.

Caso o clube de Nijmegen vença o duelo de ida e volta, terá pela frente nos playoffs um confronto com Union Saint-Gilloise ou Bodø/Glimt. O adversário dependerá do vencedor desse duelo.