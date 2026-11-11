"PSV busca informações sobre Kevin De Bruyne"

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O PSV sondou Kevin De Bruyne. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo jornalista italiano Nicolò Schira, no X. Há algum tempo circulam rumores sobre uma saída antecipada do meio-campista belga do Napoli.

O jornalista Mounir Boualin também informa que o PSV está conversando com De Bruyne e que, segundo fontes, as conversas estão transcorrendo bem.

Por enquanto, o PSV parece ser o clube com o interesse mais concreto no meio-campista, que tem contrato com o Napoli até meados de 2027. Há uma opção de renovação por mais uma temporada no gigante italiano.

De Bruyne pode deixar o Napoli após apenas um ano e meio. Ele assinou com o clube do sul da Itália depois de dez temporadas de muito sucesso no Manchester City. O Everton também foi associado ao meia de 35 anos.

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O veterano disputou 36 jogos com a camisa do Napoli, com nove gols e seis assistências. Nesta temporada, De Bruyne marcou quatro vezes na Série A. Na Champions League, ainda não marcou.

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Na seleção da Bélgica, De Bruyne convive com Mark van Bommel, que teve muito sucesso como jogador do PSV e depois voltou ao clube como treinador. O meio-campista soma 127 partidas pela seleção.

Associado ao PSV, De Bruyne enfrentou o time de Eindhoven na Champions League na temporada passada. Na época, Peter Bosz elogiou o meia, dono de um belo chute.

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"Considero De Bruyne um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ele talvez chame menos atenção do que Messi ou Ronaldo, mas é um jogador extraordinário. Ainda é. Com sua técnica de chute e sua visão de jogo, De Bruyne tem um valor enorme", afirmou o técnico do PSV.

De Bruyne lamentou ter de deixar o Manchester City em 2025. "Para ser sincero, ainda acho que posso atuar neste nível, como estou mostrando agora, mas entendo que os clubes precisam tomar decisões."