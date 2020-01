PSG volta aos treinos com Neymar entre os atletas

Mesmo com especulações sobre saída do PSG, Neymar trabalhou normalmente nesta quinta-feira

Diante de várias especulações sobre sua saída e uma volta para o , o atacante brasileiro Neymar se reapresentou, nesta quinta-feira, normalmente no centro de treinamentos do .

Após a virada do ano, os atletas voltaram aos trabalhos nesta quinta-feira com foco no restante da temporada 2019/2020. O grupo foi dividido em dois, o segundo treinou apenas na parte da tarde.

Neymar esteve entre os jogadores que foram a campo apenas na segunda parte dos trabalhos. Junto com ele, Navas, Thiago Silva, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Icardi, Cavani e Di María, todos apenas na parte da tarde.

Neymar teve seu nome especulado mais uma vez fora do PSG. Segundo a imprensa europeia, o brasileiro já teria uma estratégia montada para deixar a equipe francesa e retornar o Barcelona. O jornal Mundo Deportivo noticiou que a ex-equipe do brasileiro vai concentrar novamente suas atenções no retorno do atacante.