Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

É possível conquistar a terceira Champions League em três anos sem dois craques como Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué? Esse será o desafio do PSG, que terá de buscar uma histórica terceira conquista seguida sem dois de seus melhores jogadores. Lesões graves sofridas em um intervalo de poucas semanas os tiraram de ação e, na prática, encerraram suas temporadas.

O bicampeão europeu está, portanto, diante de uma encruzilhada: contratar um reforço para o ataque em janeiro ou confiar nos atacantes que já estão no elenco de Luis Enrique, embora o setor tenha perdido quase metade de sua força em qualidade e quantidade.

Nem mesmo o melhor time do mundo nas últimas duas temporadas pode abrir mão de duas de suas estrelas, ainda mais quando ambas atuam no ataque. Por isso, o sinal de alerta está ligado no Paris Saint-Germain. A janela de transferências de inverno se aproxima, e o diretor esportivo Luis Campos terá de decidir, junto com o treinador, qual estratégia adotar, que caminho seguir e encontrar soluções. Tudo isso rapidamente.

“Não estou pensando nisso agora, somos um time. Estamos sempre abertos a todas as possibilidades no mercado, mas nem tudo dependerá de um jogador lesionado. Vamos superar este momento como equipe”, disse o técnico espanhol, que agora se vê sem dois jogadores fundamentais no ataque ao entrar em um período decisivo da temporada.

Publicidade Publicidade

Enquanto espera a volta dos dois jogadores que passarão por uma longa recuperação, Luis Enrique ainda tem, por assim dizer, Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Maghnès Akliouche, Senny Mayulu, Mika Godts e Quentin Ndjantou.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Segundo o L'Équipe, o clube sabe que precisa agir no mercado, mas avalia com cuidado o próximo passo. O ideal seria repetir o que aconteceu em janeiro de 2025, quando a chegada de Kvara foi decisiva para a primeira Champions League. Desta vez, porém, a missão promete ser especialmente complicada, pois o PSG tem flexibilidade financeira limitada e busca um perfil específico.

O time de Paris precisa de um atacante, mas de alguém com determinadas características que atenda às exigências específicas de Luis Enrique. O treinador asturiano quer um jogador de ataque versátil, capaz de entender os movimentos que deve fazer na frente, bom e participativo na pressão, que também jogue sem a bola e consiga se integrar a um time já montado, mesmo que muitas vezes acabe no banco de reservas. Em resumo, não é um perfil fácil de encontrar.

Publicidade

No Parque dos Príncipes, será preciso decidir se o clube mantém a política de apostar em jovens talentos, como Godts e Akliouche, ou se as lesões levarão a uma mudança de estratégia e à decisão de investir em um jogador mais experiente, já acostumado ao mais alto nível. Nesta fase da temporada, o PSG talvez não possa mais se dar ao luxo de esperar por outra promessa.

Por esses motivos, o PSG se prepara para ser um dos protagonistas da próxima janela de transferências. Mesmo sabendo que os clubes detentores dos direitos de seus alvos elevarão os preços dos jogadores diante das dificuldades do time de Paris, a equipe do ex-treinador da Roma já tem uma lista cheia de possíveis contratações.

Publicidade

Ela vai de jovens promissores como Prestianni, Maza e El Mala à grande surpresa da Ligue 1, Brunner , do Monaco, e inclui ainda nomes de peso que também atraem muitos interessados. O PSG gosta de Kroupi, estrela em ascensão do futebol francês, recém-convocado por Zidane e destaque do Bournemouth.

Ele é a primeira opção, mas outras possibilidades não estão descartadas. Entre elas estão seu companheiro de equipe, o brasileiro Rayan, e seus compatriotas Endrick e Estevao. Mais distantes estão os nomes de Nusa, norueguês do Leipzig que já esteve perto da Serie A várias vezes, e de Marcus Thuram. O Inter quer segurá-lo com um novo contrato, mas ele representaria uma solução imediata para o time de Paris.