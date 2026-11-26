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O Paris Saint-Germain decidiu levar adiante o caso de racismo registrado na partida contra a Roma pela Champions League. O clube abriu uma investigação interna e encaminhou aos representantes da Uefa os relatos de seus torcedores sobre gritos racistas e gestos nazistas feitos pela torcida do time italiano durante o jogo.

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Os episódios aconteceram durante a partida disputada na noite de ontem, quarta-feira, no Parc des Princes, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, que terminou empatada por 2 a 2.

Segundo a emissora “RMC Sport”, a diretoria do Paris Saint-Germain trata as denúncias com muita seriedade e iniciou uma apuração para esclarecer os detalhes do que aconteceu nas arquibancadas do Parc des Princes e identificar os responsáveis pelas condutas relatadas.

Vários torcedores parisienses afirmaram ter ouvido sons imitando gritos de macaco vindos do setor reservado à torcida da Roma, além de relatarem ter visto gestos nazistas feitos por alguns torcedores italianos.

Paris Saint-Germain notifica a Uefa

O clube francês não se limitou à investigação interna e levou os fatos aos delegados da Uefa presentes na partida, de acordo com a “RMC Sport”.

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Ainda segundo a mesma fonte, o Paris Saint-Germain pede punições severas aos responsáveis por essas condutas, caso os fatos sejam confirmados após a conclusão das apurações e investigações conduzidas pelos órgãos competentes.

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Com isso, o caso passou a ser acompanhado pelo clube e pela Uefa, que aguardam para saber se os fatos denunciados serão comprovados oficialmente e se resultarão em punições.

Relato chocante de um torcedor

A “RMC Sport” divulgou o relato de um torcedor do Paris Saint-Germain, identificado como Julien, nome fictício, que afirmou ter estado no estádio durante a partida que terminou empatada por 2 a 2.

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“Havia torcedores italianos completamente racistas, imitando sons de macaco e fazendo gestos relacionados às camisas negras e à cor da pele. Eles faziam isso repetidamente”, contou o torcedor.

“Também faziam gestos como se cortassem o pescoço com uma faca. Isso precisa parar, e é preciso haver punições. Fomos até os seguranças, e eles disseram que não podiam fazer nada”, acrescentou.

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“Isso acontece muito com torcidas italianas, e não há lugar para isso em um estádio de futebol”, prosseguiu.

Os desdobramentos surgem poucas horas após o fim do confronto europeu, que terminou empatado por 2 a 2. Na partida, o Paris Saint-Germain perdeu seus primeiros pontos na fase de liga da Champions League, mas, depois do apito final, as atenções se voltaram para os episódios denunciados nas arquibancadas.

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A sequência de vitórias do PSG foi interrompida depois de 100% de aproveitamento nas quatro primeiras rodadas da fase de liga da Champions League, mas o time chegou a 13 pontos, na segunda colocação, o que garante a liderança ao Real Madrid, agora o único time a vencer as cinco primeiras partidas nesta temporada.

Já a Roma chegou a 5 pontos, na 25ª colocação, com uma vitória e dois empates.