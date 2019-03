PSG confirma lesão de Dani Alves, que não tem prazo para retorno

O Paris Saint-Germain venceu o Marseille por 3 a 1 no domingo, mas perdeu os dois laterais por contusão antes do intervalo da partida

Thomas Meunier e Dani Alves vão ficar de fora do devido lesões no joelho, de acordo com o clube que emitiu a informação na tarde desta terça-feira (19).

Meunier e Alves foram substituídos antes do intervalo do jogo contra o Marseille no último domingo (17), pela . A equipe comandada por Thomas Tuchel venceu o duelo por 3 a 1.

Em um breve comunicado, o revelou que o belga Meunier sofreu uma lesão nos ligamentos junto com uma contusão no canto posterior lateral do joelho direito.

(Foto: Getty Images)

Daniel Alves, por sua vez, se recupera de contusões ósseas no joelho esquerdo. O clube não colocou um prazo de retorno para cada jogador.

O PSG soma 20 pontos de vantagem na Ligue 1 do segundo colocado o , tendo jogado uma partida a menos que o rival. A equipe retorna aos trabalhos somente em 31 março para enfrentar o Toulose, após a pausa para os amistosos internacionais.