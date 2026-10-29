Nos últimos anos, a segunda fase da Copa da Alemanha muitas vezes foi uma armadilha para o Bayern de Munique. Em três das últimas seis temporadas, o time de Munique caiu nessa etapa, às vezes de forma vexatória. Desta vez, não: em uma noite de quarta-feira fria e chuvosa, o Bayern de Munique venceu o Magdeburg por 6 a 1, sem maiores dificuldades no fim das contas, apesar de todos os problemas com desfalques.

O Bayern só passou por um breve susto: depois de Michael Olise abrir o placar cedo, Mateusz Zukowski empatou para o Magdeburg aos 15 minutos. A maior responsabilidade pelo gol sofrido não foi do goleiro Jonas Urbig, nem de Hiroki Ito, que desviou o chute de forma decisiva. Foi de Jonathan Tah, que deu espaço a Zukowski pelo lado direito. Não foi seu único lance ruim na partida.

Assim, a atuação de Tah contra o Magdeburg pode ser vista como mais um capítulo de uma reviravolta bastante surpreendente no Bayern de Munique: uma troca de posições, talvez provisória, na zaga. Min-Jae Kim, que já parecia estar fora dos planos, dá cada vez mais sinais de que pode tomar do zagueiro alemão de 30 anos a condição de titular ao lado do incontestável Dayot Upamecano.

Jonathan Tah começou no banco contra Leipzig e Arsenal

Kim chegou a Munique em 2023, vindo do Napoli por 50 milhões de euros, mas cometeu erros graves demais em suas duas primeiras temporadas. Por isso, Tah chegou sem custos de transferência do Bayer Leverkusen em 2025 e passou a ser titular ao lado de Upamecano em todos os jogos importantes. Kim ficou restrito à rotação do elenco e, consequentemente, foi considerado candidato a deixar o clube neste verão. Mas, em vez de reclamar publicamente ou forçar uma transferência, continuou trabalhando em silêncio e esperando uma chance.

Próximas partidas FCB Bundesliga 13:30 BVB

Ainda durante a excursão pela Ásia, o técnico Vincent Kompany negou que houvesse uma hierarquia clara na zaga para a nova temporada. "Não tratem tudo como algo tão absoluto", afirmou na época o treinador, atualmente indisposto. De fato, Kompany também promoveu bem mais mudanças na zaga no início da temporada do que na anterior. E Kim causou uma impressão melhor do que Tah nas partidas que disputou até agora.

Tah teve sua pior atuação até então no empate por 3 a 3 com o Viking Stavanger, pela Champions League, há duas semanas, quando Kompany o tirou de campo já no intervalo. Depois vieram os dois primeiros grandes jogos da temporada, contra RB Leipzig e Arsenal. Nas duas ocasiões, Kim começou na zaga ao lado de Upamecano. Contra os Gunners, porém, o sul-coreano de 29 anos teve problemas na virilha, precisou sair já no intervalo e não voltou a jogar desde então.

Assim, Tah voltou ao time titular, mas não aproveitou a chance. Contra o Magdeburg, mais uma vez pareceu lento nas disputas de bola. Além disso, quando seu posicionamento não é perfeito, como acontece atualmente, sua falta de velocidade fica evidente diante da forma arriscada como o Bayern joga. A velocidade máxima de Tah nesta temporada da Bundesliga é de 32,02 km/h. Kim (33,5 km/h) e Upamecano (33,41 km/h) têm números bem melhores nesse quesito.

IMAGO

Min-Jae Kim voltará ao time titular contra o Borussia Dortmund?

Contra o Magdeburg, Kim já estava de volta ao banco de reservas. No sábado, no próximo grande jogo, contra o Borussia Dortmund, é provável que volte ao time titular e talvez permaneça nele também na terça-feira, contra o Atlético de Madrid.

Questionado após o jogo contra o Magdeburg sobre a nova situação na zaga, Tah desconversou. Segundo ele, a comissão técnica "não comunicou nada diferente" em relação à temporada passada. Ficou surpreso por ter começado os últimos jogos no banco? "O treinador decide quem começa. Muito mais importante é como eu lido com isso e que eu esteja pronto."

Aliás, Tah também teve um início irregular em sua primeira temporada no Bayern de Munique, com problemas semelhantes aos de agora. A diferença é que, naquela época, Kompany continuou confiando nele sem hesitar. Tah foi titular em 11 dos 12 primeiros jogos da temporada, logo melhorou muito e se firmou como um jogador de desempenho sólido durante boa parte do restante da temporada.