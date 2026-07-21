Provocou-os durante as celebrações... Ampla indignação argentina contra Cucurella

O espanhol Marc Cucurella provocou uma onda de indignação na Argentina depois de escolher uma famosa canção argentina durante as celebrações da seleção do seu país pelo título do Mundial de 2026, perante dois milhões de adeptos nas ruas da capital Madrid, num gesto que os argentinos consideraram uma provocação direta e uma zombaria da sua amarga derrota na final.

O célebre canal desportivo TyC Sports afirmou que a escolha de Cucurella pela canção "Malbec", dos cantores argentinos Duki e Bizarrap, foi uma forma de zombaria e escárnio deliberado, sobretudo porque a letra da música inclui frases festivas que dizem: "Cheguei à cidade e receberam-me como se fosse um chefe, e a minha popularidade aumentou dia após dia, e não sei como isso aconteceu. Hoje festejamos, e a minha equipa tornou-se campeã, dentro da festa e fora dela na rua, pode ouvir-se a minha voz".

Dois milhões de pessoas saíram ontem às ruas de Madrid para saudar os novos campeões do mundo, num evento em que as gigantescas celebrações culminaram com o aparecimento dos jogadores no famoso palco de Cibeles. Os 26 jogadores subiram ao palco sucessivamente no meio de intensos cânticos das massas, mas a escolha de Cucurella por uma canção argentina precisamente neste momento gerou ampla polémica.

A provocação não se limitou apenas à canção, mas estendeu-se a uma faixa lançada sobre o autocarro da seleção espanhola que apelava a uma disputa entre o médio argentino Leandro Paredes e a estrela espanhola do Barcelona, Gavi, numa clara referência à tensão que marcou o final da partida final entre as duas equipas.

As reações de ira intensificaram-se nas redes sociais argentinas, onde muitos consideraram que o uso de uma canção argentina na celebração da vitória sobre a Argentina constitui um insulto intencional e uma falta de espírito desportivo, enquanto outros defenderam o direito dos jogadores a celebrarem da forma que considerarem adequada.

Recorde-se que a Espanha conquistou o título do Mundial pela segunda vez na sua história depois de vencer a Argentina por um golo sem resposta no prolongamento, numa final emocionante que registou tensões evidentes entre os jogadores das duas equipas, o que explica a continuação das provocações mesmo após o fim do torneio.