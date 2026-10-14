Em abril, o prestigiado jornal regional norueguês Stavanger Aftenblad publicou um artigo de opinião sobre Zlatko Tripic com o título: "O capitão do Viking não é um babaca. Ele representa exatamente a mentalidade que procurávamos há muito tempo". Atual campeão, o Viking Stavanger se preparava, na época, para sua primeira participação na Liga dos Campeões desde 1992. "É possível discutir muita coisa que Zlatko Tripic faz em campo", dizia o texto. "Mas sua mentalidade vencedora faz parte daquele cinismo tão esperado com o qual o Viking vai se deparar em todos os jogos na Europa."

O comentário foi motivado por episódios ocorridos no confronto entre Viking e Valerenga Oslo, pela liga norueguesa. O Viking acabou vencendo o duelo acirrado por 1 a 0. Após o apito final, o capitão Tripic comemorou de forma exagerada diante do banco adversário e foi atacado por um grupo de integrantes do Valerenga. O resultado? Tripic recebeu cartão amarelo; Sebastian Jarl, do Valerenga, cartão vermelho. Missão cumprida. E o futebol norueguês passou a debater se Tripic era um "babaca".

O ponta esquerda de 33 anos é, de qualquer forma, um mestre em provocar na medida exata para escapar de uma punição mais severa, enquanto seus adversários acabam perdendo a cabeça e são punidos. Foi assim contra o Valerenga, já havia sido assim muitas vezes e agora aconteceu também contra o Bayern de Munique. Durante toda a partida, Tripic irritou Michael Olise, seu adversário direto, e os demais jogadores do time de Munique. Até que Olise se cansou, atirou a bola no rosto dele e foi expulso por isso.

Zlatko Tripic comemora a expulsão de Michael Olise

Segundo o diretor esportivo Max Eberl, Tripic jogou "como um canalha". O comentarista de TV Christopher Kramer disse: "O tal Tripic também teria acabado me enchendo o saco. Na hora do cartão vermelho, pensei: 'Eu te entendo'."

E o que diz o próprio Tripic? "É ótimo que um jogador como ele, que muito provavelmente vai ganhar a Bola de Ouro algum dia, fique um pouco irritado com um garoto de Lyngdal. Não sou tão rápido quanto Michael Olise, mas sinto que tenho algo dentro de mim que nem todo mundo tem. Quando consegui desviar a atenção dele daquilo que faz excepcionalmente bem, ele acabou perdendo a cabeça e atirou a bola no meu rosto. Sinto que venci esse duelo com ele."

Na verdade, Tripic não venceu apenas o duelo individual com Olise. Ele também deu ao jogo sua última virada decisiva. Com um jogador a mais, o Viking reagiu e chegou ao empate em 3 a 3 aos 90 minutos. Depois da derrota por 3 a 1 para o VfB Stuttgart na estreia, o Viking conquistou assim seu primeiro ponto nesta edição da Liga dos Campeões. É sua segunda participação, depois de 1992/93, quando foi eliminado pelo Barcelona logo na primeira fase.

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Zlatko Tripic: fratura no crânio em Fürth, rei em Stavanger

Aos 33 anos, Tripic disputa a Liga dos Campeões pela primeira vez na carreira. Ele nasceu em Rijeka, na Croácia, cresceu na Noruega e gosta de destacar sua "mentalidade balcânica". Passou o início da carreira em diferentes clubes da liga norueguesa antes de se transferir, em 2015, aos 22 anos, para o SpVgg Greuther Fürth, da segunda divisão alemã.

Em Fürth, Tripic ficou marcado menos pelos dois anos e meio como jogador reserva e mais por um incidente em uma boate de Nuremberg. Durante uma briga, caiu de um mezanino de quatro metros de altura e sofreu uma fratura da calota craniana. Pouco depois de voltar a jogar, deixou o Fürth e se transferiu para o Sheriff Tiraspol, na região rebelde da Transnístria, na Moldávia. De certa forma, combina com ele.

Tripic joga pelo Viking desde 2018, com apenas uma breve passagem pelo Göztepe, na Turquia, nesse intervalo. Reverenciado como o "rei de Stavanger", ele é hoje o quinto jogador com mais partidas oficiais na história do clube, o terceiro com mais gols e o líder em assistências. Nesta temporada, soma impressionantes 23 assistências em 28 partidas oficiais. Duas delas vieram contra o Bayern de Munique, algo que acabou ofuscado pelo episódio com Olise.

Mas a estatística mais impressionante de sua carreira é outra: em 436 partidas oficiais, Tripic foi expulso uma única vez. Nesse quesito, está empatado, entre outros, com Michael Olise. Para completar, porém, é preciso dizer que Tripic também recebeu uma suspensão posterior de dois jogos em agosto de 2025, quando agarrou pelo pescoço Adrian Pereira, seu adversário em um duelo contra o Rosenborg Trondheim, e desencadeou uma briga generalizada.