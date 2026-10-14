Em abril, o renomado jornal regional norueguês Stavanger Aftenblad publicou um artigo de opinião sobre Zlatko Tripic com o título: "O capitão do Viking não é um babaca. Ele personifica exatamente a mentalidade que procurávamos há muito tempo." Atual campeão, o Viking Stavanger se preparava, à época, para sua primeira participação na Champions League desde 1992. "É perfeitamente possível discutir muitas das coisas que Zlatko Tripic faz em campo", prosseguia o texto. "Mas sua mentalidade vencedora faz parte daquele cinismo há tanto tempo desejado, com o qual o Viking vai se deparar em cada jogo na Europa."

O artigo foi motivado por incidentes no confronto entre Viking e Valerenga Oslo, duas equipes da parte de cima da tabela do Campeonato Norueguês. O Viking acabou vencendo o duelo acirrado por 1 a 0. Após o apito final, o capitão Tripic comemorou efusivamente diante do banco adversário e foi atacado por um grupo de integrantes do Valerenga. O resultado? Tripic levou cartão amarelo; Sebastian Jarl, do Valerenga, foi expulso. Missão cumprida. E, no futebol norueguês, abriu-se um debate sobre se Tripic era um "babaca".

De todo modo, o ponta-esquerda de 33 anos é um mestre em provocar na medida exata para escapar da punição. Enquanto seus adversários acabam perdendo a cabeça e sendo punidos. Foi assim contra o Valerenga, já havia sido assim muitas vezes e agora também foi assim contra o Bayern de Munique. Durante todo o jogo, Tripic irritou Michael Olise, seu adversário direto (e todos os outros jogadores do time de Munique). Até que Olise se cansou, atirou a bola no rosto dele e foi expulso por isso.

Zlatko Tripic comemora a expulsão de Michael Olise

Segundo o diretor esportivo Max Eberl, Tripic jogou "como um canalha". O comentarista de TV Christopher Kramer disse: "Esse Tripic também teria acabado me tirando do sério. Assim que saiu o cartão vermelho, pensei: 'Eu te entendo.'"

E o que diz o próprio Tripic? "É ótimo que um jogador como ele, que muito provavelmente vai ganhar a Bola de Ouro algum dia, fique um pouco irritado com um garoto de Lyngdal. Não sou tão rápido quanto Michael Olise, mas sinto que tenho algo dentro de mim que nem todo mundo tem. Quando consegui desviar o foco dele daquilo que faz excepcionalmente bem, ele acabou perdendo a cabeça e atirou a bola no meu rosto. Sinto que venci esse duelo com ele."

Na verdade, Tripic não venceu apenas o duelo individual com Olise. Também deu ao jogo sua última virada decisiva. Com um jogador a mais, o Viking encontrou forças para reagir e chegou ao empate por 3 a 3 aos 90 minutos. Depois de perder por 3 a 1 para o VfB Stuttgart na estreia, o Viking conquistou assim seu primeiro ponto nesta temporada da Champions League. É sua segunda participação, depois de 1992/93, quando foi eliminado pelo Barcelona logo na primeira fase.

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Zlatko Tripic: fratura no crânio em Fürth, rei em Stavanger

O próprio Tripic disputa agora, aos 33 anos, a Champions League pela primeira vez. Nasceu em Rijeka, na Croácia, cresceu na Noruega e gosta de mencionar sua "mentalidade balcânica". Passou o início da carreira em diferentes clubes do Campeonato Norueguês antes de se transferir, em 2015, aos 22 anos, para o SpVgg Greuther Fürth, da segunda divisão alemã.

Por lá, Tripic não ficou tanto na memória pelos dois anos e meio em que foi jogador de apoio no elenco. Mas por um incidente em uma casa noturna de Nuremberg. Durante uma briga, caiu de uma área elevada a quatro metros de altura e sofreu uma fratura na calota craniana. Pouco depois de voltar a jogar, deixou o Fürth e se transferiu para o Sheriff Tiraspol, na região rebelde moldava da Transnístria. De certa forma, uma combinação apropriada.

Tripic joga pelo Viking desde 2018, com a única interrupção de uma breve passagem pelo Göztepe, da Turquia. Reverenciado como "rei de Stavanger", ele é hoje o quinto jogador com mais partidas oficiais na história do clube, o terceiro com mais gols e o líder em assistências. Nesta temporada, soma impressionantes 23 assistências em 28 jogos oficiais. Duas delas vieram contra o Bayern de Munique, algo que ficou um pouco ofuscado pelo episódio com Olise.

Mas a estatística mais surpreendente de sua carreira é outra: em 436 partidas oficiais, Tripic recebeu apenas um cartão vermelho. Nesse quesito, está empatado, entre outros, com Michael Olise. Para completar, é preciso dizer: Tripic também foi suspenso posteriormente por dois jogos em uma ocasião, em agosto de 2025, quando agarrou o pescoço do adversário Adrian Pereira em um duelo com o Rosenborg Trondheim e provocou uma briga generalizada.