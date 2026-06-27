“Providências divinas”... A Federação Egípcia revela a real gravidade da lesão de Salah

Khaled Al-Dandali, vice-presidente da Federação Egípcia de Futebol, revelou a real gravidade da lesão que obrigou Mohamed Salah a deixar o campo durante a partida contra o Irã na Copa do Mundo.

Em declarações à televisão, Al-Dandali confirmou que o astro egípcio sofreu uma leve distensão muscular na coxa, o que o levou a tomar a decisão preventiva de sair de campo para evitar que a lesão se agravasse.

Ele explicou que o alto nível de profissionalismo de Salah o fez perceber os riscos de permanecer na partida apesar da dor, optando por preservar sua condição física para os próximos compromissos do torneio.

Al-Dandali citou o Dr. Mohamed Abu Al-Ela, médico da equipe, que confirmou que a lesão está “dentro dos limites aceitáveis” e não suscita preocupações sérias, indicando que a equipe médica iniciou um protocolo de tratamento intensivo para garantir a prontidão do jogador egípcio para a partida decisiva contra a Austrália na próxima sexta-feira, nas oitavas de final.

Ele destacou que a conquista do segundo lugar no grupo pelos “Faraós” lhes concedeu um intervalo de tempo de quase uma semana inteira antes do confronto com a Austrália, descrevendo isso como “providências divinas” que oferecem tempo suficiente para a recuperação do capitão da seleção.

O vice-presidente da Federação concluiu suas declarações enfatizando que as equipes técnica e médica, lideradas por Hossam Hassan, estão trabalhando em ritmo acelerado para preparar todos os jogadores para o confronto contra a Austrália, expressando seu otimismo quanto à participação de Salah nessa partida decisiva.