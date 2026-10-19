Provável escalação do PSV: quem substitui Ruben van Bommel no Porto?

O PSV busca a revanche após a humilhante derrota por 2 a 1 para o ADO Den Haag no sábado. Na terça-feira, a equipe pode se redimir fora de casa contra o FC Porto, na fase de liga da Champions League. Quem Peter Bosz escolherá para substituir o lesionado Ruben van Bommel? A partida em Portugal começa às 21h e terá transmissão ao vivo pela Ziggo Sport 1 e pela Ziggo Sport Totaal.

Bosz não tem preocupações na defesa. Matej Kovár será o goleiro no Porto, com Sergiño Dest (à direita) e Filip Kostic (à esquerda) começando nas laterais do PSV. Lutsharel Geertruida e Armando Obispo formarão a dupla de zaga da equipe de Eindhoven em Portugal.

Kodai Sano e Mauro Júnior terão novamente a missão de dar equilíbrio ao meio-campo do PSV. Guus Til, que está em condições de começar jogando, será o responsável pela ligação com o ataque dos visitantes.

Van Bommel não está em condições de enfrentar o Porto fora de casa, como ficou claro na segunda-feira. Por isso, Ivan Perisic, que ficou no banco contra o ADO, jogará pela ponta esquerda. Esmir Bajraktarevic começará pela direita, e Sven Mijnans será novamente o centroavante no esquema 4-2-3-1 de Bosz.

O PSV, portanto, passou vergonha com a derrota por 2 a 1 para o ADO, equipe da parte de baixo da tabela. O FC Porto não jogou no último fim de semana. A equipe de Francesco Farioli começou sua campanha na Champions League com uma derrota por 2 a 0 para o Manchester City e outra por 3 a 2 fora de casa contra o Real Betis.

Provável escalação do PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro Júnior, Til; Bajraktarevic, Mijnans, Perisic.