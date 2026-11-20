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O PSV retoma a Vriendenloterij Eredivisie no sábado, fora de casa, contra o NEC. Sergiño Dest estará recuperado a tempo para o confronto em Nijmegen? A partida no De Goffert começa às 16h30, com transmissão ao vivo pela ESPN 2.

Peter Bosz não poderá contar com quatro jogadores que têm lesões de longa duração na tarde de sábado: Adamo Nagalo, Jerdy Schouten, Sami Ouaissa e Alassane Pléa.

Paul Wanner, por outro lado, pode voltar a ficar à disposição. O meio-campista austríaco treinou com o grupo durante toda a semana.

Matej Kovar será o goleiro do PSV. Peter Bosz não quer correr riscos com Dest, de olho na partida de terça-feira contra o Real Madrid pela Champions League. Por isso, Kiliann Sildillia começará na lateral direita.

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De resto, não há surpresas na defesa do PSV. Lutsharel Geertrudia e Armando Obispo formarão a dupla de zaga, enquanto Filip Kostic começará pela esquerda.

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O meio-campo da equipe de Eindhoven também terá nomes conhecidos. Mauro Júnior e Kodai Sano ficarão responsáveis pela marcação. Guus Til será o jogador mais adiantado do setor.

No ataque, Ivan Perisic terá a missão de abastecer o centroavante Sven Mijnans pela direita. Ruben van Bommel atuará pela esquerda no De Goffert.

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O PSV chegou à pausa para os jogos das seleções após vencer o SC Cambuur por 5 a 2. Com isso, a equipe de Bosz lidera a Eredivisie, embora Feyenoord e Ajax estejam na cola.

O NEC conquistou três pontos fora de casa contra o FC Utrecht: 3 a 2. Com isso, a equipe de Dick Schreuder, que tanto impressionou na temporada passada, ocupa uma posição intermediária na Eredivisie.

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Provável escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.