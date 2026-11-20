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O PSV retoma a Vriendenloterij Eredivisie no sábado, fora de casa contra o PSV. Sergiño Dest estará recuperado a tempo para o duelo em Nijmegen? A partida no De Goffert começa às 16h30, com transmissão ao vivo pela ESPN 2.

Peter Bosz terá de lidar, de qualquer forma, com a ausência de quatro jogadores que sofrem com lesões de longa duração no sábado à tarde: Adamo Nagalo, Jerdy Schouten, Sami Ouaissa e Alassane Pléa.

Paul Wanner, por outro lado, pode voltar a ficar à disposição. O meio-campista austríaco treinou com o grupo durante toda a semana.

Matej Kovar será o goleiro do PSV. Peter Bosz não correrá riscos com Dest, pensando no duelo de terça-feira contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões. Com isso, Kiliann Sildillia começa na lateral direita.

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Não há outras surpresas na defesa do PSV. Lutsharel Geertrudia e Armando Obispo formarão a dupla de zaga, enquanto Filip Kostic começará pela esquerda.

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O meio-campo da equipe de Eindhoven também terá nomes conhecidos. Mauro Júnior e Kodai Sano ficarão responsáveis pela marcação. Guus Til será o jogador mais adiantado do setor.

No ataque, Ivan Perisic terá a missão de criar jogadas pela direita para o centroavante Sven Mijnans. Ruben van Bommel atuará pela esquerda no De Goffert.

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O PSV chegou à pausa para os jogos das seleções após vencer o SC Cambuur por 5 a 2. Com isso, a equipe de Bosz lidera a Eredivisie, embora Feyenoord e Ajax estejam logo atrás.

O NEC conquistou três pontos fora de casa contra o FC Utrecht: 3 a 2. Com isso, a equipe de Dick Schreuder, que impressionou tanto na temporada passada, ocupa o meio da tabela da Eredivisie.

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Provável escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.