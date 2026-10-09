O PSV retoma a Vriendenloterij Eredivisie na sexta-feira com um jogo em casa contra o sc Heerenveen. Peter Bosz faz alterações (forçadas) em sua equipe em algumas posições, prevê o Voetbalzone. O duelo em Eindhoven começa às 20h00 e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2.

Matej Kovar será o goleiro no Philips Stadion. Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski e Filip Kostic (da direita para a esquerda) formam a defesa do PSV. Sergiño Dest jogou nesta semana pelos Estados Unidos e começa no banco, assim como Lutsharel Geertruida.

Paul Wanner ficará fora por algum tempo devido a uma lesão, como Bosz deixou transparecer nesta semana. Kodai Sano, Noah Fernandez e Guus Til formam, portanto, o meio-campo na partida em casa contra os frísios.

No ataque, Bosz ainda não poderá contar com Ricardo Pepi e Sam Lammers. Sven Mijnans, autor recentemente de um hat-trick contra o Sparta Rotterdam, por isso avança para a posição de centroavante. Ivan Perisic começa pela direita, enquanto Ruben van Bommel atua pela ponta esquerda.

O PSV precisa vencer para seguir no encalço do líder AZ. Além disso, os três pontos darão um impulso antes da retomada da Liga dos Campeões, com o RB Leipzig sendo o adversário de terça-feira.

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Provável escalação do PSV: Kovar; Mauro, Flamingo, Gasiorowski, Kostic; Sano, Til, Fernandez; Perisic, Mijnans, Van Bommel.