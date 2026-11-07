Provável escalação do PSV: Pepi está pronto para ser titular?

O PSV busca revanche neste domingo contra o SC Cambuur após a derrota por 2 a 1 para o Club Brugge na Liga dos Campeões. Peter Bosz não mudará a escalação para o jogo em Leeuwarden, segundo a previsão do Voetbalzone. A partida na Frísia começa às 16h45 e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2.

Matej Kovar será o goleiro contra o Cambuur. Sem surpresas na defesa: os titulares, da direita para a esquerda, serão Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo e Filip Kostic. O último teve muitas dificuldades diante de Carlos Forbs na quarta-feira, mas receberá uma nova chance.

Bosz aposta nos nomes de sempre no meio-campo do PSV. Kodai Sano, que marcou contra o Brugge, Guus Til e Mauro Júnior começarão a partida no Kooi Stadion, em Leeuwarden.

Ivan Perisic sofreu um ferimento na cabeça contra o Brugge e usou uma bandagem, mas está em condições de começar jogando. Sven Mijnans e Ruben van Bommel completam a linha de ataque da equipe de Eindhoven no extremo norte do país.

O PSV precisa vencer para continuar acompanhando Feyenoord e Ajax. O Cambuur de Johan Plat vive uma boa sequência e, por enquanto, ocupa uma posição intermediária na Vriendenloterij Eredivisie.

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Provável escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Til, Mauro; Perisic, Mijnans, Van Bommel.