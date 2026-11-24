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O PSV retoma sua campanha na fase de liga da Champions League nesta terça-feira, fora de casa, contra o Real Madrid. A grande dúvida é: quem substitui o lesionado Mauro Júnior no meio-campo? A partida no Santiago Bernabéu começa às 21h e terá transmissão ao vivo pelo Ziggo Sport Select.

Matej Kovar será o goleiro do PSV em Madri. Sergiño Dest, pela direita, e Filip Kostic, pela esquerda, serão os laterais dos visitantes. Lutsharel Geertruida e Armando Obispo formarão a dupla de zaga.

Com a lesão de Mauro, Guus Til recua para o meio-campo do time de Eindhoven. O setor será completado pelo volante Kodai Sano e por Sven Mijnans.

Com Til no meio-campo, Ricardo Pepi começará como centroavante contra o Real. Ivan Perisic terá a missão de abastecer o ataque pela direita, enquanto Ruben van Bommel começará pela esquerda.

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O PSV ganhou confiança no último sábado, pela Vriendenloterij Eredivisie. O líder não teve dificuldades diante do NEC e deixou Nijmegen com uma vitória expressiva por 4 a 1.

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O Real escapou por pouco em casa contra o Celta de Vigo. Carlos Espi marcou o gol da vitória por 2 a 1 a cinco minutos do fim. Com isso, o time de José Mourinho está três pontos atrás do líder Barcelona.

O gigante espanhol divide a liderança da fase de liga da Champions League, com 12 pontos conquistados em quatro vitórias. Apenas o Paris Saint-Germain também alcançou essa pontuação.

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O PSV ocupa a 24ª posição, por pouco suficiente para disputar uma rodada de classificação nos playoffs. O time de Eindhoven somou quatro pontos nas quatro primeiras partidas.

Provável escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mijnans, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.