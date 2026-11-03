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imago-sport-1085316104.jpgANP
Rian Rosendaal
Traduzido por

Provável escalação do PSV: o que Bosz fará com Pepi?

PSV x Club Brugge
PSV
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Liga dos Campeões
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O PSV retoma a fase de grupos da Liga dos Campeões na quarta-feira, contra o Club Brugge, e Voetbalzone espera que Peter Bosz mantenha, em grande parte, o time que goleou o Willem II por 7 a 0 no sábado. A partida no Philips Stadion começa às 21h e terá transmissão ao vivo pela Ziggo Sport Select. 

Matej Kovar estará no gol contra a equipe belga. Sergiño Dest começa pela direita, enquanto Filip Kostic substitui Yarek Gasiorowski na lateral esquerda. Lutsharel Geertruida e Armando Obispo formam a dupla de zaga do PSV.

Mauro Júnior terá a tarefa de dar equilíbrio ao meio-campo. Kodai Sano já é praticamente indispensável nesse setor, e Guus Til será o jogador mais adiantado do PSV no meio-campo.

No ataque, Ivan Perisic será o responsável por criar jogadas pela direita, enquanto Ruben van Bommel ocupará o lado esquerdo. Sven Mijnans será a referência do PSV na linha de frente. Ricardo Pepi entrou em campo contra o Willem II no sábado e marcou, mas voltará a começar no banco contra o Brugge.

O PSV, portanto, não teve nenhuma dificuldade contra o Willem II, que atravessa uma situação difícil. O Club Brugge venceu o Zulte-Waregem fora de casa por 4 a 2 e lidera a Jupiler Pro League. Depois do confronto em Eindhoven, terá pela frente o duelo com o Anderlecht no domingo.

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04 de nov. de 2026

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Provável escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.

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