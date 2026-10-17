Provável escalação do PSV: Bosz poupa nomes de peso contra o ADO Den Haag

O PSV enfrenta o ADO Den Haag, que está na parte de baixo da tabela, neste sábado. De olho no confronto com o FC Porto pela Liga dos Campeões, Peter Bosz fará mudanças em apenas algumas posições, prevê o Voetbalzone. A partida em Haia começa às 16h30 e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2.

Bosz ficou satisfeito com Matej Kovar contra o RB Leipzig, e o goleiro também será titular diante do ADO. Sergiño Dest, pela direita, e Filip Kostic, pela esquerda, serão os laterais. Lutsharel Geertruida e Armando Obispo serão poupados, abrindo espaço para Ryan Flamingo e Yarek Gasiorowski no centro da defesa.

Mauro Júnior será novamente o volante. Noah Fernandez substitui Kodai Sano, que também será poupado por Bosz com o jogo fora de casa contra o FC Porto se aproximando. Guus Til completa o meio-campo do PSV em Haia.

Dennis Man terá mais uma chance pelo lado direito do ataque, enquanto Ivan Perisic passa para a esquerda. Ruben van Bommel começará no banco do PSV. Sven Mijnans será mais uma vez a referência no ataque do candidato ao título.

O PSV busca, portanto, se recuperar da derrota por 1 a 0 para o RB Leipzig. O ADO conquistou um ponto fora de casa contra o Telstar (2 a 2), em uma partida na qual a equipe de Haia jogou por muito tempo com dez atletas após a expulsão de Milan Hokke.

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Provável escalação do PSV: Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Kostic; Mauro Júnior, Fernandez, Til; Man, Mijnans, Perisic.