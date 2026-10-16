Provável escalação do PSV: Bosz poupa grandes nomes contra o ADO Den Haag

O PSV enfrenta o ADO Den Haag neste sábado. De olho no confronto com o FC Porto pela Champions League, Peter Bosz deve mudar a equipe em algumas posições, prevê o Voetbalzone. A partida em Haia começa às 16h30 e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2.

Bosz ficou satisfeito com Matej Kovar contra o RB Leipzig, e o goleiro também será titular diante do ADO. Sergiño Dest será o lateral-direito, e Filip Kostic, o lateral-esquerdo. Lutsharel Geertruida e Armando Obispo serão poupados, dando lugar a Ryan Flamingo e Yarek Gasiorowski na zaga.

Mauro Júnior volta a atuar como volante. Noah Fernandez substitui Kodai Sano, que também será poupado por Bosz antes do jogo fora de casa contra o FC Porto. Guus Til completa o meio-campo do PSV em Haia.

Dennis Man terá mais uma oportunidade pela direita do ataque, enquanto Ivan Perisic passa a atuar pela esquerda. Ruben van Bommel começará no banco do PSV. Sven Mijnans volta a ser a referência no ataque do candidato ao título.

O PSV busca se redimir da derrota por 1 a 0 para o RB Leipzig. O ADO somou um ponto na visita ao Telstar (2 a 2), em uma partida na qual a equipe de Haia jogou por boa parte do tempo com dez jogadores após a expulsão de Milan Hokke.

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Provável escalação do PSV: Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Kostic; Mauro Júnior, Fernandez, Til; Man, Mijnans, Perisic.