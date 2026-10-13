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Rian Rosendaal
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Provável escalação do PSV: Bosz muda o time em todos os setores na Liga dos Campeões

Leipzig x PSV
Leipzig
PSV
Liga dos Campeões

O PSV enfrenta o RB Leipzig nesta terça-feira pela Liga dos Campeões, e Voetbalzone prevê que o técnico Peter Bosz faça algumas mudanças em relação à vitória por 2 a 0 sobre o sc Heerenveen, na sexta-feira. A partida na Alemanha começa às 21h e terá transmissão ao vivo pela Ziggo Sport Select. 

Matej Kovar será o goleiro na Red Bull Arena. Sergiño Dest mantém a posição de lateral-direito, enquanto Lutsharel Geertruida substitui Ryan Flamingo na zaga. Armando Obispo será seu parceiro, e Filip Kostic começa na lateral esquerda.

Mauro Júnior passou a atuar no meio-campo após o intervalo contra o Heerenveen, na sexta-feira, e começa nessa posição diante do Leipzig. Com isso, Noah Fernandez vai para o banco. Kodai Sano e Guus Til completam o meio-campo do PSV. 

Ivan Perisic volta ao ataque pela ponta direita, enquanto Ruben van Bommel terá a missão de criar perigo pela esquerda. Devido à lesão de Ricardo Pepi, Sven Mijnans será novamente o centroavante do PSV.

O PSV ganhou confiança com a vitória por 2 a 0 em casa. O Leipzig, por sua vez, goleou o Eintracht Frankfurt por 6 a 0. Foi um ensaio geral de alto nível antes dos grandes confrontos contra PSV, Bayern München e Real Madrid.

Próximas partidas
RBL

RBL

Liga dos Campeões

13 de out. de 2026

PSV

PSV

Provável escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.

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