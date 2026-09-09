Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082414220.jpgPro Shots
Rian Rosendaal

Traduzido por

Provável escalação do PSV: Bosz faz mudanças na defesa e no meio-campo

PSV x Shakhtar Donetsk
PSV
Shakhtar Donetsk
Liga dos Campeões

O PSV inicia nesta quinta-feira sua aventura na fase de liga da Champions League contra o Shakhtar Donetsk. Peter Bosz faz mudanças em algumas posições, segundo prevê o Voetbalzone. O duelo no Philips Stadion começa às 18h45 e terá transmissão ao vivo pela Ziggo Sport Select. 

Matej Kovar será o goleiro do PSV, que quer levar a boa fase na Vriendenloterij Eredivisie também para a Europa. Sergiño Dest ocupa o lado direito, enquanto Filip Kostic fará sua estreia como titular pela esquerda. Tudo isso por causa da suspensão de Mauro Júnior. 

Lutsharel Geertruida causou forte impressão no último sábado contra o Ajax, na vitória por 3 a 1, e até marcou um belo gol. Armando Obispo será seu parceiro no miolo da zaga contra o Shakhtar. 

Bosz não escolhe Noah Fernandez para o meio-campo, mas sim Paul Wanner, que entrou bem no sábado contra o Ajax. Kodai Sano e Guus Til completam o meio-campo do PSV nesta quinta-feira.

Na frente, o técnico do PSV mantém nomes conhecidos. O incansável Ivan Perisic será o ponta-direita, com o muito comentado Ruben van Bommel pela esquerda. Ricardo Pepi será a referência no ataque do atual campeão nacional.

Liga dos Campeões
PSV crest
PSV
PSV
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK

O PSV ganhou a confiança necessária no sábado com a vitória por 3 a 1 sobre o Ajax. O Shakhtar venceu fora de casa o FC Karpaty Lviv por 2 a 1 e ocupa a segunda colocação no Campeonato Ucraniano.

Provável escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google