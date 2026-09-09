Provável escalação do PSV: Bosz faz mudanças na defesa e no meio-campo

O PSV inicia nesta quinta-feira sua aventura na fase de liga da Champions League contra o Shakhtar Donetsk. Peter Bosz faz mudanças em algumas posições, segundo prevê o Voetbalzone. O duelo no Philips Stadion começa às 18h45 e terá transmissão ao vivo pela Ziggo Sport Select.
Matej Kovar será o goleiro do PSV, que quer levar a boa fase na Vriendenloterij Eredivisie também para a Europa. Sergiño Dest ocupa o lado direito, enquanto Filip Kostic fará sua estreia como titular pela esquerda. Tudo isso por causa da suspensão de Mauro Júnior.
Lutsharel Geertruida causou forte impressão no último sábado contra o Ajax, na vitória por 3 a 1, e até marcou um belo gol. Armando Obispo será seu parceiro no miolo da zaga contra o Shakhtar.
Bosz não escolhe Noah Fernandez para o meio-campo, mas sim Paul Wanner, que entrou bem no sábado contra o Ajax. Kodai Sano e Guus Til completam o meio-campo do PSV nesta quinta-feira.
Na frente, o técnico do PSV mantém nomes conhecidos. O incansável Ivan Perisic será o ponta-direita, com o muito comentado Ruben van Bommel pela esquerda. Ricardo Pepi será a referência no ataque do atual campeão nacional.
O PSV ganhou a confiança necessária no sábado com a vitória por 3 a 1 sobre o Ajax. O Shakhtar venceu fora de casa o FC Karpaty Lviv por 2 a 1 e ocupa a segunda colocação no Campeonato Ucraniano.
Provável escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.