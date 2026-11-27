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O PSV recebe o Go Ahead Eagles na noite de sábado, no Philips Stadion. Após a dolorosa derrota por 5 a 1 para o Real Madrid na Champions League, o técnico Peter Bosz parece disposto a fazer mudanças em três posições da equipe titular. Ricardo Pepi é um dos jogadores que devem começar a partida.

O PSV viveu uma noite especialmente frustrante em Madri, onde o time de Eindhoven foi para o intervalo em vantagem. No segundo tempo, porém, tudo deu errado para a equipe de Bosz, que, apesar disso, tirou confiança da atuação na capital espanhola.

"Fizemos muitas coisas bem em várias situações", disse Bosz na entrevista coletiva de sexta-feira à tarde. "Isso nos dá confiança de que podemos competir nesse nível, até mesmo fora de casa. Mas precisamos conseguir fazer isso durante os 90 minutos."

No gol, não há motivo para mudança contra o Go Ahead Eagles, e Matej Kovar segue como titular. Lutsharel Geertruida e Armando Obispo voltam a formar a dupla de zaga, enquanto Sergiño Dest ocupa a lateral direita.

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Na lateral esquerda, Bosz parece disposto a mexer. Filip Kostic mostrou vulnerabilidade contra o Real Madrid, sobretudo nas transições defensivas, e provavelmente dará lugar a Yarek Gasiorowski, que terá de imediato um teste considerável. O defensor ficará frente a frente com o destaque do Go Ahead, Søren Tengstedt, que já soma nove gols e duas assistências em 13 jogos nesta temporada da Eredivisie.

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No meio-campo, Bosz continua sem poder contar com o capitão Mauro Júnior. Paul Wanner foi titular contra o Real Madrid, mas o austríaco deve voltar a começar no banco diante do Go Ahead Eagles.

A expectativa é que Sven Mijnans recue uma linha e forme o meio-campo do PSV ao lado de Kodai Sano e Guus Til. Este último atuará mais adiantado entre os meio-campistas.

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A mudança de posição de Mijnans também terá consequências para o ataque do time de Eindhoven. Ricardo Pepi parece perto de começar uma partida pela primeira vez desde que voltou de lesão, enquanto Ruben van Bommel mantém a vaga de titular pela ponta esquerda.

Pela direita, Esmir Bajraktarevic provavelmente terá a preferência sobre Ivan Perisic, que ficou no vestiário no intervalo do jogo em Madri por causa de uma lesão. "Ele passou por exames e, felizmente, não é nada grave. Estamos felizes com isso. Mas ainda precisamos ver se ele terá condições de jogar amanhã", afirmou Bosz.

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Uma vitória sobre o Go Ahead Eagles também pode ser importante para o PSV de olho no De Klassieker de domingo. Bosz, porém, não quer pensar nisso. "Precisamos fazer a nossa parte e vencer. Só depois faz sentido olhar para os rivais. Aí será ótimo acompanhar."

Provável escalação do PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Gasiorowski; Sano, Mijnans, Til; Bajraktarevic, Pepi, Van Bommel.