Provável escalação do Feyenoord: variante de sucesso ganha a preferência

O Feyenoord busca contra o PEC Zwolle a revanche pela derrota por 5 a 1 para o Barcelona na Liga dos Campeões. Luciano Valente parece ser deslocado para a linha de ataque, prevê o Voetbalzone. PEC x Feyenoord começa no domingo, às 16h45, e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2.

Tjark Ernst começa debaixo das traves em Zwolle, apesar de um duelo difícil em Barcelona. Givairo Read (à direita) e Mika Mármol (à esquerda) são os laterais do Feyenoord. Jeremiah St. Juste e Tsuyoshi Watanabe formam o miolo da defesa do time de Roterdã.

Charles Vanhoutte e Gjivai Zechiël têm novamente uma vaga entre os titulares no meio-campo. Oussama Targhalline saiu do banco contra o Barcelona, e Giovanni van Bronckhorst ficou satisfeito com isso. "Queríamos mudar um pouco a pressão no segundo tempo, especialmente com Valente pelo lado para entrar mais no jogo. Oussama cumpriu bem esse papel, o que permitiu pressionar um pouco mais à frente. Essa é uma força de Targhalline", disse o treinador na sexta-feira, em entrevista coletiva.

Anis Hadj Moussa ocupa a ponta direita no ataque, com Luciano Valente atuando pela esquerda. Nacho Ferri, que teve um gol anulado contra o Barcelona por impedimento, é a referência ofensiva do Feyenoord em Zwolle.

O Feyenoord venceu o NEC fora de casa por 3 a 1 na semana passada. O PEC conquistou um meritório ponto contra o Sparta Rotterdam (2 a 2) e é um time de meio de tabela na Eredivisie.

Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.