Provável escalação do Feyenoord: Van Persie já sabe quem vai jogar no confronto decisivo contra o AZ

O Feyenoord espera garantir definitivamente o segundo lugar na Vriendenloterij Eredivisie neste domingo, no jogo em casa contra o AZ. Robin van Persie não tem muitas preocupações na véspera deste clássico no De Kuip. Feyenoord x AZ começa às 16h45 e será transmitido ao vivo pela ESPN 2.

Givairo Read já acumulou minutos em campo, mas mesmo assim Van Persie opta por Mats Deijl na lateral direita. Jordan Bos ocupa a posição de lateral esquerdo, e Gernot Trauner e Tsuyoshi Watanabe são os zagueiros centrais do time de Roterdã.

Oussama Targhalline, Thijs Kraaijeveld e Luciano Valente são os meio-campistas do Feyenoord para a visita do campeão da Copa. Sem Steijn pode ser utilizado como reserva por Van Persie, que não tem muitas opções no meio-campo.

Anis Hadj Moussa deve dar assistências pela direita para o artilheiro da Eredivisie, Ayase Ueda. Raheem Sterling foi preterido por Van Persie nas últimas semanas e, desta vez, terá que ceder a posição de ponta esquerda a Tobias van den Elshout.

O Feyenoord garante o segundo lugar e uma vaga na Liga dos Campeões caso vença o AZ. O campeão da Copa de Alkmaar já está garantido nas competições europeias na próxima temporada graças à conquista da Eurojackpot KNVB Beker.

Provável escalação do Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Trauner, Watanabe, Bos; Targhalline, Kraaijeveld, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.