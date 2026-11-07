Provável escalação do Feyenoord: Van Bronckhorst faz uma mudança

O Feyenoord retoma a disputa da Vriendenloterij Eredivisie no domingo, fora de casa, contra o sc Heerenveen, e o Voetbalzone prevê que Giovanni van Bronckhorst manterá os nomes habituais. A partida na Frísia começa às 12h15 e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2.
Tjark Ernst estará no gol no Estádio Abe Lenstra. Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol e Javi López formarão, da direita para a esquerda, a defesa da equipe visitante de Roterdã. Watanabe, novamente em plena forma, assume a vaga de Thijs Kraaijeveld, que jogou na terça-feira contra a Inter. Jerry St. Juste está fora por lesão.
Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline e Gjivai Zechiël formarão o meio-campo do Feyenoord no extremo norte do país. Targhalline estava um pouco doente e treinou individualmente, mas tem condições de começar a partida.
Não há surpresas no ataque do Feyenoord. Anis Hadj Moussa começará pela direita, Nacho Ferri será a referência pelo centro e o capitão Luciano Valente atuará pela esquerda.
Reiss Nelson e Shaqueel van Persie têm condições de entrar durante a partida, disse Van Bronckhorst na sexta-feira, em entrevista à imprensa. Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Thomas Beelen e Jakub Moder não estarão disponíveis no domingo.
O Feyenoord deixou pontos pelo caminho contra o Fortuna Sittard (1 a 1) e perdeu por 3 a 0 para a Inter. O Heerenveen conquistou três pontos contra o NEC (1 a 0) e está entre as equipes da parte de cima da tabela.
Provável escalação: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.