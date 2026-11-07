Provável escalação do Feyenoord: Van Bronckhorst faz uma alteração

O Feyenoord retoma sua campanha na Vriendenloterij Eredivisie neste domingo, fora de casa contra o sc Heerenveen, e o Voetbalzone prevê que Giovanni van Bronckhorst manterá os nomes de confiança. A partida na Frísia começa às 12h15 e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2.
Tjark Ernst será o goleiro no Abe Lenstra Stadion. Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol e Javi López formarão a defesa dos visitantes de Roterdã, da direita para a esquerda. Novamente recuperado por completo, Watanabe ocupará o lugar de Thijs Kraaijeveld, que jogou contra a Inter na terça-feira. Jerry St. Juste está fora por lesão.
Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline e Gjivai Zechiël formarão o meio-campo do Feyenoord no extremo norte do país. Targhalline estava um pouco doente e treinou individualmente, mas tem condições de começar como titular.
Sem surpresas no ataque do Feyenoord. Anis Hadj Moussa começará pela direita, Nacho Ferri será a referência no centro e o capitão Luciano Valente atuará pela esquerda.
Reiss Nelson e Shaqueel van Persie têm condições de entrar durante a partida, disse Van Bronckhorst em entrevista à imprensa na sexta-feira. Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Thomas Beelen e Jakub Moder não estarão disponíveis no domingo.
O Feyenoord deixou pontos pelo caminho contra o Fortuna Sittard (1 a 1) e perdeu por 3 a 0 para a Inter. O Heerenveen conquistou três pontos contra o NEC (1 a 0) e está na parte de cima da tabela.
Provável escalação: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.