O Feyenoord busca a revanche na Champions League após a derrota por 5 a 1 para o FC Barcelona no mês passado. Giovanni van Bronckhorst deve manter contra o Como, nesta quarta-feira, a equipe que venceu o AZ por 2 a 0, segundo a previsão do Voetbalzone. A partida no De Kuip começa às 18h45 e terá transmissão ao vivo pelo Ziggo Sport Select.

Tjark Ernst será o goleiro contra os italianos. Givairo Read, pela direita, e Javi López, pela esquerda, serão os laterais do Feyenoord. Jeremiah St. Juste e Mika Mármol formarão a dupla de zaga da equipe de Roterdã. Tsuyoshi Watanabe está novamente em plena forma e pode entrar no decorrer da partida.

Van Bronckhorst não deve apresentar surpresas no meio-campo do Feyenoord. Isso significa que Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline e Gjivai Zechiël começarão a partida contra o Como.

O ataque da equipe da casa também terá os nomes habituais. Anis Hadj Moussa atuará pela direita, com Luciano Valente, que vive boa fase, pela esquerda. Nacho Ferri, que marcou contra o AZ, será o centroavante do Feyenoord.

O Feyenoord impressionou contra o AZ e, por enquanto, lidera a Vriendenloterij Eredivisie. O Como ocupa a parte de cima da tabela da Serie A e conquistou um ponto no domingo contra a AS Roma (0 a 0), que viu Donyell Malen ser expulso com cartão vermelho.

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O Como começou sua trajetória na Champions League com uma expressiva vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig, adversário do PSV nesta terça-feira. Já o Feyenoord sofreu uma derrota por larga margem em Barcelona.

Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.