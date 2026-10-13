O Feyenoord busca a revanche na Champions League após a derrota por 5 a 1 para o FC Barcelona no mês passado. Giovanni van Bronckhorst deve manter, nesta quarta-feira, contra o Como, o time que venceu o AZ por 2 a 0, segundo a previsão do Voetbalzone. A partida no De Kuip começa às 18h45 e terá transmissão ao vivo pela Ziggo Sport Select.
Tjark Ernst será o goleiro contra os italianos. Givairo Read, pela direita, e Javi López, pela esquerda, serão os laterais do Feyenoord. Jeremiah St. Juste e Mika Mármol formarão a dupla de zaga da equipe de Roterdã. Tsuyoshi Watanabe está novamente em plena forma e pode entrar durante a partida.
Van Bronckhorst não prepara surpresas no meio-campo do Feyenoord. Isso significa que Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline e Gjivai Zechiël começarão a partida contra o Como.
No ataque do time da casa, também estarão os nomes habituais. Anis Hadj Moussa atuará pela direita, com Luciano Valente, em boa fase, pela esquerda. Nacho Ferri, que marcou contra o AZ, será o centroavante do Feyenoord.
O Feyenoord impressionou contra o AZ e, por enquanto, lidera a Vriendenloterij Eredivisie. O Como figura entre as equipes da parte de cima da tabela da Serie A e, no domingo, somou um ponto contra a AS Roma (0 a 0), que teve Donyell Malen expulso.
O Como começou sua campanha na Champions League com uma convincente vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig, adversário do PSV nesta terça-feira. Já o Feyenoord perdeu por larga margem em Barcelona.
Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.