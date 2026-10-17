Líder, o Feyenoord volta a campo pela Vriendenloterij Eredivisie neste sábado, contra o Telstar. O técnico Giovanni van Bronckhorst deve fazer algumas mudanças na equipe, segundo a previsão do Voetbalzone. As alterações se devem principalmente ao jogo contra o Real Betis, pela Liga dos Campeões, no meio da semana. A partida em Velsen-Zuid começa às 20h e terá transmissão ao vivo pela ESPN 1.

Van Bronckhorst falou na sexta-feira sobre as condições físicas do elenco. Luciano Valente deixou a partida contra o Como na quarta-feira, mas estará disponível no sábado. "Eu não esperava. Ele sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa durante o intervalo. Isso já tinha acontecido com ele uma vez no ano passado. Felizmente, não houve dano; tinha a ver principalmente com a posição do corpo dele. Resolvemos isso", afirmou o técnico do Feyenoord.

Tjark Ernst mantém a vaga no gol do Feyenoord, com Givairo Read na lateral direita. Jeremiah St. Juste apresentou sinais de cansaço contra o Como e será substituído por Tsuyoshi Wattanabe diante do Telstar. Mika Mármol e Javi López completam a defesa da equipe de Roterdã.

No meio-campo, o técnico dará descanso a Oussama Targhalline, e Sem Steijn começará a partida. Gjivai Zechiël e Charles Vanhoutte mantêm suas vagas entre os titulares do líder de Roterdã.

Destaque contra o Como, Anis Hadj Moussa começará na ponta direita. Nacho Ferri será a referência no ataque, enquanto Gaoussou Diarra, que entrou bem contra o Como, substituirá Valente pelo lado esquerdo.

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Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, Wattanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Steijn; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.