Provável escalação do Feyenoord: o que Van Bronckhorst fará com Valente?

O líder Feyenoord volta a campo pela Vriendenloterij Eredivisie neste sábado, contra o Telstar. O técnico Giovanni van Bronckhorst fará algumas mudanças na equipe, segundo a previsão do Voetbalzone. O jogo da Liga dos Campeões contra o Real Betis no meio da semana é o principal motivo. A partida em Velsen-Zuid começa às 20h e terá transmissão ao vivo pela ESPN 1.

Van Bronckhorst falou à imprensa na sexta-feira sobre as condições físicas do elenco. Luciano Valente deixou a partida contra o Como na quarta-feira, mas estará disponível no sábado. "Eu não esperava. Ele sentiu um incômodo na parte posterior da coxa durante o intervalo. Isso já tinha acontecido com ele uma vez no ano passado. Felizmente, não houve dano; tinha mais a ver com a posição do corpo dele. Resolvemos isso", afirmou o técnico do Feyenoord.

Tjark Ernst mantém a vaga no gol do Feyenoord, com Givairo Read na lateral direita. Jeremiah St. Juste apresentou sinais de cansaço contra o Como e será substituído por Tsuyoshi Wattanabe diante do Telstar. Mika Mármol e Javi López completam a defesa da equipe de Roterdã.

No meio-campo, Oussama Targhalline será poupado pelo técnico, e Sem Steijn começará a partida. Gjivai Zechiël e Charles Vanhoutte mantêm suas vagas entre os titulares do líder de Roterdã.

Anis Hadj Moussa, destaque contra o Como, começa pela ponta direita. Nacho Ferri será a referência no ataque, e Gaoussou Diarra, que entrou bem diante do Como, substitui Valente pelo lado esquerdo.

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Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, Wattanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Steijn; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.