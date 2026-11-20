O Feyenoord recebe o rival da cidade Excelsior no sábado, no De Kuip. A grande dúvida é se Anis Hadj Moussa estará apto para começar como titular. O dérbi de Roterdã começa às 18h45, com transmissão ao vivo pela ESPN 1.
Como esperado, Tjark Ernst será o goleiro do Feyenoord. Da direita para a esquerda, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol e Javi López formarão a defesa dos donos da casa.
Não há novidades no meio-campo do Feyenoord. Isso significa que Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline e Gjivai Zechiël começarão a partida contra o Excelsior.
Hadj Moussa voltou dos compromissos com a seleção da Argélia com uma lesão no tornozelo. Por isso, Giovanni van Bronckhorst opta por escalar Jerayno Schaken como ponta-direita.
O técnico do Feyenoord não quer correr nenhum risco com Hadj Moussa. Afinal, sua equipe enfrenta o FC Porto em casa na terça-feira, pela fase de liga da Champions League.
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"Acho que Schaken certamente está pronto. Ele também entrou em jogos anteriores. Só fazemos isso quando confiamos em um jogador. Acho que ele tem qualidades que podem ser muito úteis para nós", disse Van Bronckhorst em entrevista coletiva na sexta-feira.
Nacho Ferri voltará a ser o centroavante do Feyenoord, que está um ponto atrás do líder PSV. Luciano Valente receberá novamente a confiança para atuar como ponta-esquerda.
O Feyenoord busca a recuperação na Vriendenloterij Eredivisie. Pouco antes da pausa para os jogos das seleções, a equipe de Van Bronckhorst perdeu por 5 a 3 para o sc Heerenveen fora de casa.
Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.