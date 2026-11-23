O Feyenoord busca a reabilitação na Champions League após a derrota por 3 a 2 para o Excelsior no sábado. Giovanni van Bronckhorst deve mudar o time em várias posições contra o FC Porto, prevê Voetbalzone. O duelo europeu no De Kuip começa às 21h e terá transmissão ao vivo pela Ziggo Sport 1.
O frequentemente criticado Tjark Ernst segue no gol do Feyenoord. Givairo Read ocupa o lado direito, enquanto Javi López retorna à lateral esquerda. Isso porque Mika Mármol volta a atuar como zagueiro, ao lado de Tsuyoshi Watanabe.
Charles Vanhoutte mantém seu lugar no meio-campo do time de Roterdã. Oussama Targhalline volta a ser titular contra o Porto, e Gjivai Zechiël também começa jogando.
Anis Hadj Moussa estará apto a tempo para o grande duelo europeu no De Kuip. “Ele conseguiu treinar normalmente, então está pronto para terça-feira”, disse Van Bronckhorst na segunda-feira, em conversa com a imprensa.
Nacho Ferri busca na terça-feira seu primeiro gol na Champions League. Luciano Valente volta a ser escalado por Van Bronckhorst como ponta esquerda, depois de atuar como meio-campista contra o Excelsior no sábado.
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O Feyenoord teve uma preparação final muito decepcionante, com a derrota por 3 a 2 para o rival da mesma cidade, o Excelsior. O PSV e o Ajax aproveitaram ao máximo o tropeço do concorrente.
O Porto venceu o USC Paredes na quarta rodada da Copa de Portugal. No campeonato, o time de Francesco Farioli lidera, com cinco pontos de vantagem sobre o Benfica.
Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.