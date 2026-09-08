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Rian Rosendaal

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Provável escalação do Feyenoord: Hadj Moussa começa contra o FC Barcelona?

Barcelona x Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga dos Campeões

O Feyenoord abre a temporada da Champions League na quarta-feira, fora de casa, contra o FC Barcelona. Anis Hadj Moussa vai normalmente para o pontapé inicial, prevê o Voetbalzone. FC Barcelona x Feyenoord começa às 18h45 e terá transmissão ao vivo no canal principal da Ziggo Sport. 

Tjark Ernst defende o gol dos rotterdammers. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe e Mika Mármol (da direita para a esquerda) formam a defesa do Feyenoord no Spotify Camp Nou.

Giovanni van Bronckhorst escolhe nomes conhecidos para o meio-campo do Feyenoord: Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte e Luciano Valente. Oussama Targhalline pode esperar por uma entrada no decorrer da partida em Barcelona.

Hadj Moussa, que viu uma transferência para o Al-Ittihad fracassar e perdeu o duelo com o NEC por ter chegado atrasado duas vezes, começa no ataque pela ponta direita. Nacho Ferri é o homem de referência no ataque, e Gaoussou Diarra deve levar perigo pela esquerda. 

Reiss Nelson ainda não tem autorização de trabalho e, por isso, está fora da seleção do Feyenoord. Jerayno Schalken, que causou boa impressão contra o NEC, foi levado à Espanha por Van Bronckhorst.

Liga dos Campeões
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Zechiël, Vanhoutte, Valente; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.  

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