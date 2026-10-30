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Rian Rosendaal
Traduzido por

Provável escalação do Feyenoord: Giovanni van Bronckhorst encontra substituto para Jeremiah St. Juste

Feyenoord x Fortuna Sittard
Feyenoord
Fortuna Sittard
Eredivisie

Jeremiah St. Juste desfalcará o Feyenoord no sábado, contra o Fortuna Sittard, por causa de uma lesão no tornozelo. Giovanni van Bronckhorst deu a notícia na entrevista coletiva de sexta-feira. A partida no De Kuip começa às 16h30 e terá transmissão ao vivo pela ESPN 3. 

"Tenho certeza de que Jerry não estará disponível amanhã. Esperamos prepará-lo para a próxima semana. Portanto, ele não estará no elenco", esclareceu o técnico do Feyenoord em um encontro com a imprensa nesta sexta-feira, em Rotterdam-Zuid.

Shaqueel van Persie e Reiss Nelson voltaram a treinar e estão em processo de recuperação no Feyenoord. "Espero que os dois voltem na próxima semana. Ainda precisamos esperar para saber se será contra a Inter ou o sc Heerenveen." Van Bronckhorst acrescentou à atualização médica que Gijs Smal esteve doente nesta semana.

Tjark Ernst estará no gol contra o Fortuna. Givairo Read ocupará o lado direito, enquanto Javi López, que entrou bem contra o PSV, será o lateral-esquerdo. Tsuyoshi Watanabe e Mika Mármol serão os zagueiros da equipe de Roterdã.

O Feyenoord terá nomes conhecidos no meio-campo. Charles Vanhoutte e Oussama Targhalline ficarão responsáveis pela marcação, enquanto Gjivai Zechiël terá liberdade para chegar ao gol do Fortuna.

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Também não há surpresas no ataque dos donos da casa. Anis Hadj Moussa (direita) e Luciano Valente (esquerda) ocuparão as pontas contra a equipe de Limburgo. Nacho Ferri será o centroavante do líder da Vriendenloterij Eredivisie.

Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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