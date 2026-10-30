Provável escalação do Feyenoord: Giovanni van Bronckhorst encontra substituto para Jeremiah St. Juste

Jeremiah St. Juste desfalcará o Feyenoord no sábado, contra o Fortuna Sittard, por causa de uma lesão no tornozelo. Giovanni van Bronckhorst deu a notícia na entrevista coletiva de sexta-feira. A partida no De Kuip começa às 16h30 e terá transmissão ao vivo pela ESPN 3.
"Tenho certeza de que Jerry não estará disponível amanhã. Esperamos prepará-lo para a próxima semana. Portanto, ele não estará no elenco", esclareceu o técnico do Feyenoord em um encontro com a imprensa nesta sexta-feira, em Rotterdam-Zuid.
Shaqueel van Persie e Reiss Nelson voltaram a treinar e estão em processo de recuperação no Feyenoord. "Espero que os dois voltem na próxima semana. Ainda precisamos esperar para saber se será contra a Inter ou o sc Heerenveen." Van Bronckhorst acrescentou à atualização médica que Gijs Smal esteve doente nesta semana.
Tjark Ernst estará no gol contra o Fortuna. Givairo Read ocupará o lado direito, enquanto Javi López, que entrou bem contra o PSV, será o lateral-esquerdo. Tsuyoshi Watanabe e Mika Mármol serão os zagueiros da equipe de Roterdã.
O Feyenoord terá nomes conhecidos no meio-campo. Charles Vanhoutte e Oussama Targhalline ficarão responsáveis pela marcação, enquanto Gjivai Zechiël terá liberdade para chegar ao gol do Fortuna.
Também não há surpresas no ataque dos donos da casa. Anis Hadj Moussa (direita) e Luciano Valente (esquerda) ocuparão as pontas contra a equipe de Limburgo. Nacho Ferri será o centroavante do líder da Vriendenloterij Eredivisie.
Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.