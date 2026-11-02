O Feyenoord tem pela frente um duelo de peso na Liga dos Campeões: a Inter visita o De Kuip na terça-feira. Giovanni van Bronckhorst deve apostar nos nomes já estabelecidos, segundo a previsão do Voetbalzone. A partida em Rotterdam-Zuid começa às 21h e terá transmissão ao vivo pelo Ziggo Sport Select.
Jeremiah St. Juste e Jakub Moder não estão em condições físicas de enfrentar a Inter, informou Van Bronckhorst em uma entrevista coletiva na segunda-feira. Shaqueel van Persie e Reiss Nelson desfalcaram a equipe no sábado, contra o Fortuna Sittard, mas voltaram a treinar e estarão à disposição na terça-feira.
Tjark Ernst estará no gol contra o gigante italiano. Givairo Read, pela direita, e Javi López, pela esquerda, serão os laterais do Feyenoord. Tsuyoshi Watanabe e Mika Mármol formarão a dupla de zaga da equipe de Roterdã.
Van Bronckhorst mantém as opções habituais no meio-campo. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline e Gjivai Zechiël, mais adiantado, voltam a começar jogando no setor.
Também não há surpresas no ataque. Anis Hadj Moussa atuará, como de costume, pela direita, com Luciano Valente na ponta esquerda. Nacho Ferri será a referência mais avançada contra os astutos defensores da Inter.
Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.