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Rian Rosendaal
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Provável escalação do Feyenoord: estes jogadores vão em busca de uma zebra contra a Inter

Feyenoord x Inter de Milão
Feyenoord
Inter de Milão
Liga dos Campeões

O Feyenoord tem pela frente um duelo de peso na Liga dos Campeões: a Inter visita o De Kuip na terça-feira. Giovanni van Bronckhorst deve apostar nos nomes já estabelecidos, segundo a previsão do Voetbalzone. A partida em Rotterdam-Zuid começa às 21h e terá transmissão ao vivo pelo Ziggo Sport Select. 

Jeremiah St. Juste e Jakub Moder não estão em condições físicas de enfrentar a Inter, informou Van Bronckhorst em uma entrevista coletiva na segunda-feira. Shaqueel van Persie e Reiss Nelson desfalcaram a equipe no sábado, contra o Fortuna Sittard, mas voltaram a treinar e estarão à disposição na terça-feira.

Tjark Ernst estará no gol contra o gigante italiano. Givairo Read, pela direita, e Javi López, pela esquerda, serão os laterais do Feyenoord. Tsuyoshi Watanabe e Mika Mármol formarão a dupla de zaga da equipe de Roterdã.

Van Bronckhorst mantém as opções habituais no meio-campo. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline e Gjivai Zechiël, mais adiantado, voltam a começar jogando no setor.

Também não há surpresas no ataque. Anis Hadj Moussa atuará, como de costume, pela direita, com Luciano Valente na ponta esquerda. Nacho Ferri será a referência mais avançada contra os astutos defensores da Inter.

Próximas partidas
FEY

FEY

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

INT

INT

O Feyenoord deixou escapar pontos preciosos no sábado contra o Fortuna, que arrancou o empate nos minutos finais: 1 a 1. A Inter sofreu um revés na disputa pelo título da Série A ao perder por 3 a 1 o sempre tenso clássico contra o AC Milan.

Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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