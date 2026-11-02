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Rian Rosendaal
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Provável escalação do Feyenoord: estes jogadores tentam surpreender a Inter

Feyenoord x Inter de Milão
Feyenoord
Inter de Milão
Liga dos Campeões

O Feyenoord terá um duelo de peso na Liga dos Campeões: a Inter visita o De Kuip na terça-feira. Giovanni van Bronckhorst mantém a confiança nos nomes consolidados, segundo prevê o Voetbalzone. A partida começa às 21h, em Rotterdam-Zuid, e o confronto europeu terá transmissão ao vivo pelo Ziggo Sport Select. 

Jeremiah St. Juste e Jakub Moder não estão em condições físicas de enfrentar a Inter, informou Van Bronckhorst em entrevista coletiva na segunda-feira. Shaqueel van Persie e Reiss Nelson ficaram fora do jogo contra o Fortuna Sittard no sábado, mas voltaram a treinar com o grupo e estão disponíveis para terça-feira.

Tjark Ernst será o goleiro contra o gigante italiano. Givairo Read, à direita, e Javi López, à esquerda, serão os laterais do Feyenoord. Tsuyoshi Watanabe e Mika Mármol formarão a dupla de zaga da equipe de Roterdã.

Van Bronckhorst mantém as opções habituais no meio-campo. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline e Gjivai Zechiël, mais adiantado, começam novamente nesse setor.

Também não há surpresas no ataque. Anis Hadj Moussa atuará, como de costume, pela direita, com Luciano Valente na ponta esquerda. Nacho Ferri será a referência mais avançada contra os astutos defensores da Inter.

Próximas partidas
FEY

FEY

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

INT

INT

O Feyenoord desperdiçou pontos preciosos no sábado contra o Fortuna, que arrancou um empate na reta final: 1 a 1. A Inter sofreu um revés na disputa pelo título da Serie A ao perder por 3 a 1 o sempre acirrado clássico contra o AC Milan.

Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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