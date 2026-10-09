O Feyenoord vai tentar no sábado tirar a liderança do AZ. Os rotterdamenses farão isso com uma escalação conhecida, prevê o Voetbalzone. O clássico da Eredivisie em De Kuip começa às 18h45 e terá transmissão ao vivo pela ESPN 1.
Tjark Ernst estará no gol contra o líder de Alkmaar. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe e Mika Marmól formam, da direita para a esquerda, a defesa do Feyenoord. Watanabe está recuperado após sofrer uma lesão com a seleção japonesa.
Oussama Targhalline e Charles Vanhoutte terão a missão de dar controle ao meio-campo do Feyenoord. Gjivai Zechiël, que estreou pela seleção holandesa, é a peça mais ofensiva deste setor.
Anis Hadj Moussa está novamente totalmente recuperado e começa em sua habitual posição pela ponta direita, com Luciano Valente levando perigo pela esquerda. Nacho Ferri será a referência central no ataque.
Se o Feyenoord vencer, ficará um ponto à frente do AZ e assumirá a liderança para a equipe de Roterdã. Há confiança, porque antes da pausa para a data Fifa venceu o PEC Zwolle por 7 a 0 e o FC Utrecht por 5 a 0.
Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Marmól; Targhalline, Vanhoutte, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.