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O Ajax volta a disputar a Conference League nesta quinta-feira, em casa, contra o FC Thun. O técnico Míchel Sánchez fará várias mudanças no time, já que no domingo haverá o clássico contra o Feyenoord. A partida na Johan Cruijff ArenA começa às 18h45 e terá transmissão ao vivo pelo Ziggo Sport Select.

Preterido contra o ADO Den Haag, Marc ter Stegen volta ao gol do Ajax em uma semana importante para o clube. Lucas Rosa, pela direita, e Owen Wijndal, pela esquerda, serão os laterais. Thilo Kehrer e Aaron Bouwman formarão a dupla de zaga.

Youri Baas será deslocado para o meio-campo porque Yves Bissouma não está habilitado a jogar. O capitão Davy Klaassen e Sofyan Amrabat completam o setor do time da casa.

Rayane Bounida receberá uma oportunidade de Míchel na ponta direita. Marcos Leonardo terá mais uma chance como centroavante, enquanto Oscar Gloukh ficará responsável por criar jogadas pela esquerda.

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O técnico espanhol disse em entrevista coletiva na quarta-feira que Julian Brandt e Anton Gaaei não podem jogar 90 minutos duas vezes e, por isso, serão poupados para o clássico de domingo contra o Feyenoord. Jorthy Mokio ficará fora por algum tempo devido a uma lesão.

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O Ajax não teve dificuldades para vencer o ADO por 3 a 0 no domingo. Com isso, o time de Amsterdã está a apenas um ponto do líder PSV na Vriendenloterij Eredivisie.

O FC Thun ocupa a nona posição e está no meio da tabela do Campeonato Suíço. No último fim de semana, perdeu por pouco, por 3 a 2, para o Young Boys, segundo colocado.

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Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Bouwman, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Baas; Bounida, Leonardo, Gloukh.