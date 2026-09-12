O Ajax busca revanche na Eredivisie Vriendenloterij após a derrota por 3 a 1 para o PSV. O técnico Míchel faz algumas mudanças na equipe contra o Fortuna Sittard, prevê o Voetbalzone. O duelo em Limburg começa às 20h e terá transmissão ao vivo pela ESPN 1.
Marc-André ter Stegen estará no gol em Sittard. Anton Gaaei é a peça mais à direita na linha de quatro da defesa. Thilo Kehrer substitui Aaron Bouwman, que precisa se reabilitar após a entrada de Ruben van Bommel na semana passada. Youri Baas é o parceiro defensivo de Kehrer contra o Fortuna. Caio Henrique começa como lateral-esquerdo.
Sofyan Amrabat estreou contra o PSV saindo do banco e desta vez vai começar jogando. Davy Klaassen e Julian Brandt completam o meio-campo do Ajax contra a equipe de Danny Buijs. Jorthy Mokio, portanto, dá um passo atrás por enquanto.
Steven Berghuis recebe novamente a chance de se provar como ponta-direita, enquanto Abdellah Ouazane poderá mostrar seu talento pelo lado esquerdo. Tolu Arokodare é a referência no ataque dos visitantes de Amsterdã.
O Ajax fez frente ao PSV durante muito tempo, mas acabou perdendo em casa por 3 a 1. O Fortuna venceu o ADO Den Haag, que briga na parte de baixo da tabela, por 3 a 2 e com isso se instalou no pelotão de cima da Eredivisie.
Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Arokodare, Ouazane.