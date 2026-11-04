Provável escalação do Ajax: quem substitui Amrabat e Brandt?

O Ajax tem vários desfalques para o jogo fora de casa contra o FC Midtjylland, nesta quinta-feira, pela Conference League. O técnico Míchel Sánchez terá, portanto, de quebrar a cabeça para montar uma escalação forte. O duelo na Dinamarca começa às 18h45 e terá transmissão ao vivo pelo Ziggo Sport Select.

Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov e Anton Gaaei não estarão à disposição do Ajax na quinta-feira, como ficou claro na quarta-feira. Simon Adingra, Kasper Dolberg e Yves Bissouma também não poderão jogar. Steven Berghuis e Daley Blind voltaram a ter condições de jogo, e Berghuis pode ganhar uma vaga entre os titulares.

Marc ter Stegen será o goleiro na MCH Arena. Lucas Rosa, à direita, e Owen Wijndal, à esquerda, ocuparão as laterais. Aaron Bouwman e Youri Baas formarão a dupla de zaga do Ajax contra o Midtjylland.

Com tantas ausências, Míchel terá de encontrar uma solução para o meio-campo. O capitão Davy Klaassen e Jorthy Mokio terão desta vez a companhia de Oscar Gloukh, normalmente utilizado como ponta esquerda pelo treinador espanhol.

Berghuis já entrou em campo algumas vezes e agora começará a partida pelo Ajax. Tolu Arokodare será a referência mais avançada da equipe de Amsterdã, com Abdellah Ouazane atuando pela esquerda.

Próximas partidas MID Conference League 12:45 AJX

O Ajax fez um bom ensaio geral para quinta-feira com a vitória por 1 a 0 sobre o AZ. O Midtjylland venceu o FC Nordsjælland por 2 a 3 em um jogo emocionante e lidera a Superligaen, com dois pontos de vantagem sobre o perseguidor FC Copenhague.

Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Tolu, Ouazane.