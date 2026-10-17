Provável escalação do Ajax: Míchel promove várias mudanças em Groningen

Três dias após a dolorosa derrota por 2-1 para o Hajduk Split, o Ajax enfrenta o FC Groningen. O técnico Míchel Sánchez fará várias mudanças na equipe, segundo a projeção do Voetbalzone. O duelo no extremo norte começa domingo, às 16h45, com transmissão ao vivo pela ESPN 2.
Marc ter Stegen volta ao gol do Ajax. Lucas Rosa retorna à lateral direita, e Thilo Kehrer passa a atuar na zaga. Youri Baas será seu parceiro, enquanto Aaron Bouwman vai para o banco. Owen Wijndal substitui Joffre Torrents na lateral esquerda.
No meio-campo, Sofyan Amrabat cede a posição de volante a Jorthy Mokio. Davy Klaassen e Julian Brandt mantêm suas vagas entre os titulares contra o Groningen, enquanto Yves Bissouma pode ser utilizado como substituto.
Viktor Tsygankov começa novamente na ponta direita, já que Simon Adingra ainda não está totalmente em condições de jogo. Tolu Arokodare será o centroavante, e Oscar Gloukh ganha desta vez a preferência sobre Abdellah Ouazane na ponta esquerda.
O treinador espanhol não poderá contar com Kasper Dolberg e Steven Berghuis no ataque. O centroavante e o ponta estão fora do jogo de domingo por lesão.
Foi, portanto, uma semana difícil para o Ajax, que perdeu pontos contra o NEC (1-1) e sofreu uma derrota na Liga Conferência. O FC Groningen, por sua vez, ganhou confiança com uma vitória expressiva por 1-5 sobre o Excelsior.
Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Brandt; Tysgankov, Tolu, Gloukh.