O Ajax entra em campo nesta quinta-feira pelos playoffs da Conference League contra o FC Sion. O técnico Míchel faz duas mudanças em sua equipe, segundo prevê o Voetbalzone. A partida na Suíça começa às 20h15 e poderá ser acompanhada ao vivo na plataforma de streaming KIJK.
Marc-André ter Stegen estará no gol do Ajax. A defesa dos visitantes de Amsterdã será formada por (da direita para a esquerda) Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas e Owen Wijndal.
Youri Regeer terá de garantir o controle no meio-campo do Ajax na Suíça. Davy Klaassen também ganha vaga entre os titulares, e Julian Brandt retorna à escalação do Ajax para dar os impulsos ofensivos.
Kasper Dolberg ainda é jogador do Ajax e atuará contra o Sion como centroavante. Steven Berghuis (pela direita) e Abdellah Ouazane (pela esquerda) terão de municiar o atacante dinamarquês pelos lados.
Assim, o Ajax faz primeiro a partida fora de casa, com o jogo de volta marcado para quinta-feira, 27 de agosto, em Amsterdã. O vencedor do confronto se classifica para a fase de grupos da Conference League.
Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Dolberg, Ouazane.