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O Ajax deve entrar em campo contra o Feyenoord, na tarde de domingo, com uma escalação bastante diferente. O técnico Míchel Sánchez parece disposto a fazer nada menos que sete mudanças em relação ao duelo com o FC Thun pela Conference League (4 a 0), sobretudo na defesa e no ataque.

Na noite de quinta-feira, Míchel decidiu poupar vários titulares de olho no clássico. O treinador espanhol fez nove mudanças em relação ao jogo da Eredivisie contra o ADO Den Haag, mas, mesmo assim, viu seu time vencer os suíços com facilidade.

No De Kuip, Míchel deve voltar a escalar seus jogadores de confiança. Marc ter Stegen assume o gol, enquanto três dos quatro defensores que começaram a partida contra o FC Thun devem perder a vaga entre os titulares.

A expectativa é que Thilo Kehrer, Dies Janse e Daley Blind deem lugar a Lucas Rosa, Aaron Bouwman e Youri Baas. Owen Wijndal é o único defensor que deve manter a vaga e terá um duelo interessante com Anis Hadj Moussa pelo lado esquerdo.

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No meio-campo, Míchel deve fazer apenas uma mudança. Sofyan Amrabat e Julian Brandt seguem entre os titulares, enquanto Yves Bissouma retorna ao time no lugar de Rayane Bounida.

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Bissouma não estava habilitado a jogar na noite de quinta-feira e, por isso, chegará descansado para começar a partida em Roterdã. Ao lado de Amrabat, o malinês deve dar equilíbrio e experiência ao meio-campo do Ajax, enquanto Brandt poderá se dedicar mais às jogadas de ataque.

O ataque do Ajax deve passar por uma transformação completa. Oliver Edvardsen, Marcos Leonardo e Abdellah Ouazane correm o risco de perder suas vagas entre os titulares, já que Tolu Arokodare e Oscar Gloukh devem voltar ao time.

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A maior dúvida está no lado direito do ataque. Embora Bounida tenha deixado boa impressão contra o FC Thun na noite de quinta-feira, Míchel parece preferir a opção mais segura de Davy Klaassen.

O Ajax chega ao confronto com o Feyenoord na segunda posição da Eredivisie, enquanto o rival ocupa atualmente o quinto lugar. Allard Lindhout apita o início do clássico no De Kuip, na tarde de domingo, às 14h30.

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Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Bissouma, Brandt; Klaassen, Tolu, Gloukh.