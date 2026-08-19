O Ajax enfrenta o FC Sion nesta quinta-feira pelos playoffs da Conference League. O técnico Míchel faz duas mudanças em sua equipe, prevê o Voetbalzone. A partida na Suíça começa às 20h15 e pode ser assistida ao vivo na plataforma de streaming KIJK.
Marc-André ter Stegen será o goleiro do Ajax. A defesa dos visitantes de Amsterdã será formada por (da direita para a esquerda) Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas e Owen Wijndal.
Youri Regeer terá de dar controle ao meio-campo do Ajax na Suíça. Davy Klaassen também tem vaga entre os titulares, e Julian Brandt retorna à escalação do Ajax para dar os impulsos ofensivos.
Kasper Dolberg ainda é jogador do Ajax e atuará como centroavante contra o Sion. Steven Berghuis (pela direita) e Abdellah Ouazane (pela esquerda) terão de municiar o atacante dinamarquês pelos lados do campo.
O Ajax, portanto, faz primeiro a partida de ida fora de casa, com a volta marcada para quinta-feira, 27 de agosto, em Amsterdã. O vencedor do confronto de ida e volta se classifica para a fase principal da Conference League.
Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Dolberg, Ouazane.