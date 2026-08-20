Provável escalação do Ajax: Míchel faz duas mudanças na equipe

O Ajax enfrenta o FC Sion nesta quinta-feira, nos playoffs da Conference League. O técnico Míchel faz duas mudanças em sua equipe, prevê o Voetbalzone. A partida na Suíça começa às 20h15 e poderá ser acompanhada ao vivo na plataforma de streaming KIJK.

Marc-André ter Stegen será o goleiro do Ajax. A defesa dos visitantes de Amsterdã será formada por (da direita para a esquerda) Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas e Owen Wijndal.

Youri Regeer terá a missão de dar controle ao meio-campo do Ajax na Suíça. Davy Klaassen também tem vaga no time titular, e Julian Brandt retorna à escalação do Ajax para dar os impulsos ofensivos.

Kasper Dolberg ainda é jogador do Ajax e atuará contra o Sion como centroavante. Steven Berghuis (à direita) e Abdellah Ouazane (à esquerda) terão de municiar o atacante dinamarquês pelos lados.

Assim, o Ajax fará primeiro o jogo de ida fora de casa, com a volta marcada para quinta-feira, 27 de agosto, em Amsterdã. O vencedor do confronto de ida e volta se classifica para a fase principal da Conference League.

Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Dolberg, Ouazane.