Provável escalação do Ajax: Míchel escala dois reforços contratados no verão

O Ajax enfrenta o FK Vojvodina na segunda fase preliminar da Conference League. O Voetbalzone prevê que o técnico Míchel escale dois novos contratados como titulares. A Ziggo Sport transmitirá a partida europeia pelo canal principal, com o pontapé inicial marcado para as 20h.
Marc-André ter Stegen ainda não chegou, o que faz com que Maarten Paes defenda o gol do time de Amsterdã. Lucas Rosa (direita) e o recém-contratado Caio Henrique (esquerda) ocupam as laterais. Aaron Bouwman e Daley Blind, que está de volta, são os zagueiros centrais.
Youri Regeer comanda o meio-campo. Os outros meio-campistas, Davy Klaassen e Oscar Gloukh, têm a tarefa de estabelecer a ligação com a linha de ataque do Ajax.
Kasper Dolberg teve recentemente tempo de jogo contra o Olympiakos e estará na escalação inicial contra o Vojvodina. Steven Berghuis começa na lateral direita e Mika Godts deve criar perigo pela esquerda.
A partida de volta contra o Vojvodina está marcada para quinta-feira, 30 de julho. Nesse intervalo, o Ajax enfrentará o Burnley, da Inglaterra, em um amistoso. Em caso de vitória sobre o clube sérvio, o time avançará para a terceira pré-eliminatória e, eventualmente, para as eliminatórias.
Provável escalação do Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts