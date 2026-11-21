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O Ajax retoma a Vriendenloterij Eredivisie no domingo, em casa, contra o ADO Den Haag. Míchel Sanchez deve fazer algumas mudanças na escalação da equipe de Amsterdã. O jogo na Johan Cruijff ArenA começa às 14h30, com transmissão ao vivo pela ESPN 3.

Marc ter Stegen será o goleiro do Ajax. Anton Gaaei está recuperado, mas Lucas Rosa começa na lateral direita. Thilo Kehrer volta à zaga, ao lado de Aaron Bouwman. Owen Wijndal segue na lateral esquerda.

Sofyan Amrabat está em condições de começar como titular pela equipe da casa. Youri Baas e Davy Klaassen completam o meio-campo do Ajax contra os visitantes de Haia. Julian Brandt ainda não tem condições de começar como titular.

No ataque, Oscar Gloukh passa a atuar pela direita, já que Abdellah Ouazane volta à ponta esquerda. Na última semana, o ponta garantiu a classificação do Marrocos para a fase final da Copa Africana de Nações ao marcar seu primeiro gol pela seleção. Tolu Arokodare volta a ser o centroavante do Ajax.

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O Ajax parecia prestes a entrar na pausa para os jogos de seleções com uma vitória por 2 a 1 sobre o FC Twente. Mas um pênalti marcado para os Tukkers nos instantes finais fez a equipe deixar pontos em Enschede.

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O ADO venceu o Sparta Rotterdam por 3 a 1 há duas semanas e agora ocupa a 17ª posição. O novo técnico Maurice Steijn volta ao Ajax, clube em que trabalhou por alguns meses em 2023.

Para o Ajax, esta é uma semana importante em diferentes frentes. Na quinta-feira, a equipe enfrenta o FC Thun pela Conference League. No domingo seguinte, terá o De Klassieker contra o Feyenoord.

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Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Kehrer, Wijndal; Baas, Amrabat, Klaassen; Gloukh, Tolu, Ouazane.